Иммунолог Токарев спрогнозировал тяжёлую волну "омикрон"-штамма в России

Очередная вспышка заболеваемости, вызванная новым штаммом "омикрон", будет протекать в России тяжелее, чем в Европе. Об этом заявили иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"У нас "омикрон"-волна будет протекать тяжелее, чем в Британии. Узнаем мы это, конечно, не сразу, по избыточной смертности, как обычно у нас происходит. Поэтому сейчас основная задача — поднять темпы вакцинации, ревакцинации и сдержать заболеваемость", — заявил иммунолог в беседе с Ura.ru.

По словам Крючкова, в Европе заболеваемость "омикроном" протекает легче благодаря сформировавшемуся популяционному иммунитету, а также в Англии люди категории "60+" почти в 90% случаях сделали уже две, а то и три прививки. Таким образом, в европейских странах примерно в два раза по сравнению с "дельтой" сократился риск госпитализации тех, кто заразился "омикроном". Ещё сильнее сократился риск смерти.

По мнению Токарева, в России течение "омикрон"-волны будет отличаться от Европы. Поэтому, чтобы обеспечить достаточную защиту, необходимо сейчас активно ревакцинировать людей, особенно пожилых и людей с двумя и более хроническими заболеваниями, однако в России в данный момент ещё несколько миллионов взрослых не охвачено первичной вакцинацией, также не начата ещё прививочная кампания среди подростков.