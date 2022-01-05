Во время протестов в Алма-Ате пострадало 137 полицейских
Четверо стражей порядка в реанимации, уточнили в управлении общественного здравоохранения.
Протесты в Казахстане. Фото © Zhanbyrbaevkz / ТАСС
В лечебные учреждения Алма-Аты, где проходят акции протеста из-за повышения цен на газ, обратилось 190 человек — 137 полицейских и 53 гражданских лица, сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.
"В лечебные учреждения обратилось 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению. Госпитализировано 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо сотрудников полиции", — говорится в сообщении.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.
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