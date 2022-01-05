Во время протестов в Алма-Ате пострадало 137 полицейских

В лечебные учреждения Алма-Аты, где проходят акции протеста из-за повышения цен на газ, обратилось 190 человек — 137 полицейских и 53 гражданских лица, сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.

"В лечебные учреждения обратилось 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению. Госпитализировано 40 человек, в том числе в реанимации находятся семеро пострадавших, из них четверо сотрудников полиции", — говорится в сообщении.