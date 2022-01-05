Пентагон оценил угрозу для США и союзников от запуска КНДР баллистической ракеты

Запуск баллистической ракеты КНДР не представляет угрозы для Вашингтона и его союзников. Об этом заявили в Индо-Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США.

"Мы осведомлены о запуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами. Хотя, согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военных и территорий США, а также для наших союзников", — говорится в заявлении американских военных.

Также в Пентагоне подчеркнули, что запуск ракеты Северной Кореей в очередной раз продемонстрировал дестабилизирующее воздействие незаконной программы КНДР по разработке вооружений. Там заметили, что на фоне этих событий "приверженность США обороне Республики Корея и Японии остаётся нерушимой".