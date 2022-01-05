Пентагон оценил угрозу для США и союзников от запуска КНДР баллистической ракеты
По мнению американских военных, Северная Корея в очередной раз продемонстрировала дестабилизирующее воздействие своей программы по разработке вооружений.
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Запуск баллистической ракеты КНДР не представляет угрозы для Вашингтона и его союзников. Об этом заявили в Индо-Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США.
"Мы осведомлены о запуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами. Хотя, согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военных и территорий США, а также для наших союзников", — говорится в заявлении американских военных.
Также в Пентагоне подчеркнули, что запуск ракеты Северной Кореей в очередной раз продемонстрировал дестабилизирующее воздействие незаконной программы КНДР по разработке вооружений. Там заметили, что на фоне этих событий "приверженность США обороне Республики Корея и Японии остаётся нерушимой".
Напомним, ранее Береговая охрана Японии зафиксировала запуск ракеты из КНДР. Снаряд мог упасть в Японское море. Находящиеся там суда были предупреждены об опасности. Японцы дали первую оценку выпущенной ракете, отметив, что какого-либо ущерба морским или воздушным судам зафиксировано не было.
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