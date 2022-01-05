НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Пентагон оценил угрозу для США и союзников от запуска КНДР баллистической ракеты

По мнению американских военных, Северная Корея в очередной раз продемонстрировала дестабилизирующее воздействие своей программы по разработке вооружений.

5 января, 08:11
<p>Фото © "Нодон Синмун"</p>

Фото © "Нодон Синмун"

Запуск баллистической ракеты КНДР не представляет угрозы для Вашингтона и его союзников. Об этом заявили в Индо-Тихоокеанском командовании Вооружённых сил США.

"Мы осведомлены о запуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами. Хотя, согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военных и территорий США, а также для наших союзников", — говорится в заявлении американских военных.

Также в Пентагоне подчеркнули, что запуск ракеты Северной Кореей в очередной раз продемонстрировал дестабилизирующее воздействие незаконной программы КНДР по разработке вооружений. Там заметили, что на фоне этих событий "приверженность США обороне Республики Корея и Японии остаётся нерушимой".

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит

Напомним, ранее Береговая охрана Японии зафиксировала запуск ракеты из КНДР. Снаряд мог упасть в Японское море. Находящиеся там суда были предупреждены об опасности. Японцы дали первую оценку выпущенной ракете, отметив, что какого-либо ущерба морским или воздушным судам зафиксировано не было.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1