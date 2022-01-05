"ОМОН уже с людьми идёт": Полицейские в Актобе и Алма-Ате перешли на сторону протестующих
Они заявили, что вместе с народом и не собираются применять силу против населения.
Полицейские в Алма-Ате перешли на сторону протестующих. Скриншот © t.me / nexta_live
Полицейские в Алма-Ате перешли на сторону протестующих. Видео © t.me / nexta_live
Некоторые сотрудники полиции в Алма-Ате, которые сдерживали протестующих на митингах против повышения цен на сжиженный газ в Казахстане, перешли на их сторону. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в телеграм-канале NEXTA-Live.
"ОМОН уже с людьми идёт, омоновцы сдались", — сказал автор видео. На кадрах видно, что полицейские идут вместе с протестующими по центру города. Некоторые сотрудники едут на машинах вместе с ними.
К митингующим присоединились полицейские и в казахском Актобе, пишет издание ZTB в "Фейсбуке". Они заявили, что вместе с народом и не собираются применять силу против населения. После этого некоторые протестующие даже побежали обниматься с полицейскими, но участники митинга призвали их оставаться на месте.
Схожая ситуация наблюдается и в городе Актау. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как правоохранители отказываются применять силу к демонстрантам. В ответ протестующие скандируют: "Молодцы!"
Ранее Лайф писал, что протестующие в Казахстане начали жечь костры и устраивать стычки с силовиками. Для подавления волнений в города стягивают военную технику, начались задержания.
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Комментариев: 1
Проститутки были, есть и будут, только... что-то не верится. Одно дело "не применять оружие" пока нет приказа и другое "перейти"...