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"ОМОН уже с людьми идёт": Полицейские в Актобе и Алма-Ате перешли на сторону протестующих

Они заявили, что вместе с народом и не собираются применять силу против населения.

5 января, 08:03
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Полицейские в Алма-Ате перешли на сторону протестующих. Скриншот © t.me / nexta_live

Полицейские в Алма-Ате перешли на сторону протестующих. Видео © t.me / nexta_live

Некоторые сотрудники полиции в Алма-Ате, которые сдерживали протестующих на митингах против повышения цен на сжиженный газ в Казахстане, перешли на их сторону. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в телеграм-канале NEXTA-Live.

"ОМОН уже с людьми идёт, омоновцы сдались", — сказал автор видео. На кадрах видно, что полицейские идут вместе с протестующими по центру города. Некоторые сотрудники едут на машинах вместе с ними.

К митингующим присоединились полицейские и в казахском Актобе, пишет издание ZTB в "Фейсбуке". Они заявили, что вместе с народом и не собираются применять силу против населения. После этого некоторые протестующие даже побежали обниматься с полицейскими, но участники митинга призвали их оставаться на месте.

Схожая ситуация наблюдается и в городе Актау. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как правоохранители отказываются применять силу к демонстрантам. В ответ протестующие скандируют: "Молодцы!"

Ранее Лайф писал, что протестующие в Казахстане начали жечь костры и устраивать стычки с силовиками. Для подавления волнений в города стягивают военную технику, начались задержания.

На фоне масштабных митингов в Алматинской области ввели режим ЧП и комендантский час

На фоне масштабных митингов в Алматинской области ввели режим ЧП и комендантский час

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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Комментариев: 1

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осипвчера в 15:45

Проститутки были, есть и будут, только... что-то не верится. Одно дело "не применять оружие" пока нет приказа и другое "перейти"...

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