Полицейские в Алма-Ате перешли на сторону протестующих. Видео © t.me / nexta_live

Некоторые сотрудники полиции в Алма-Ате, которые сдерживали протестующих на митингах против повышения цен на сжиженный газ в Казахстане, перешли на их сторону. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в телеграм-канале NEXTA-Live.

"ОМОН уже с людьми идёт, омоновцы сдались", — сказал автор видео. На кадрах видно, что полицейские идут вместе с протестующими по центру города. Некоторые сотрудники едут на машинах вместе с ними.

К митингующим присоединились полицейские и в казахском Актобе, пишет издание ZTB в "Фейсбуке". Они заявили, что вместе с народом и не собираются применять силу против населения. После этого некоторые протестующие даже побежали обниматься с полицейскими, но участники митинга призвали их оставаться на месте.

Схожая ситуация наблюдается и в городе Актау. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как правоохранители отказываются применять силу к демонстрантам. В ответ протестующие скандируют: "Молодцы!"