Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша, Украина и Молдавия своими стремлениями приобрести российский газ перечат своим убеждениям о том, что он является "самым грязным в мире".

Среди стран-лжецов, например, Польша, которая одновременно просит снизить цену на голубое топливо и подсчитывает убытки после завершения контракта с "Газпромом" в 2022 году, отметил сенатор. В списке также Украина и Молдавия.

"Киев требует, чтобы "грязный газ" тёк в Европу только по их трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь того, что он "грязный", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

По его словам, ещё одной такой страной является Молдова. В Кишинёве радуются продлению контракта на поставки топлива ещё на пять лет, при этом благодарят за это США. Все вышеперечисленные страны объединяет то, что они "любят плевать в колодец, без которого не могут обойтись", уверен политик.