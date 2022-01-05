Сенатор Пушков перечислил страны, которые не могут обойтись без "грязного" газа из России
Все лгуны любят плевать в колодец, без которого не могут обойтись, уверен парламентарий.
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша, Украина и Молдавия своими стремлениями приобрести российский газ перечат своим убеждениям о том, что он является "самым грязным в мире".
Среди стран-лжецов, например, Польша, которая одновременно просит снизить цену на голубое топливо и подсчитывает убытки после завершения контракта с "Газпромом" в 2022 году, отметил сенатор. В списке также Украина и Молдавия.
"Киев требует, чтобы "грязный газ" тёк в Европу только по их трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь того, что он "грязный", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
По его словам, ещё одной такой страной является Молдова. В Кишинёве радуются продлению контракта на поставки топлива ещё на пять лет, при этом благодарят за это США. Все вышеперечисленные страны объединяет то, что они "любят плевать в колодец, без которого не могут обойтись", уверен политик.
Напомним, в августе Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, повторяя её недавнее заявление, назвал российский газ грязным и объяснил это не только химико-логистической составляющей. Также стороны обменялись мнениями по поводу угроз "Северного потока – 2" для безопасности Незалежной и энергетической безопасности Европы. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что это "не от большого ума".
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