И.о. главы кабмина Казахстана провёл совещание по реализации поручений президента

"Смаилов поручил доработать комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области. Проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку", — говорится в сообщении кабмина.

Он распорядился провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа, а также актуализировать комплексные планы развития Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, ввести государственное регулирование цен на дизель, сжиженный газ и бензин на 180 дней. Кроме того, госорганам нужно принять меры по введению механизма регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.