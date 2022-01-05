И.о. главы кабмина Казахстана провёл совещание по реализации поручений президента
Он распорядился провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа.
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Исполняющий обязанности главы Правительства Казахстана Алихан Смаилов провёл своё первое совещание в новой должности, на котором обсуждались меры по реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева из-за масштабных "газовых" протестов в стране.
"Смаилов поручил доработать комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области. Проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку", — говорится в сообщении кабмина.
Он распорядился провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа, а также актуализировать комплексные планы развития Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, ввести государственное регулирование цен на дизель, сжиженный газ и бензин на 180 дней. Кроме того, госорганам нужно принять меры по введению механизма регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.
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