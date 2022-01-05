Один из убийц девочки в Костроме судим за преступления против половой неприкосновенности

Мужчины, которых задержали в Костроме по подозрению в похищении и убийстве пятилетней девочки, ранее были судимы. Одного из них приговорили к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Уточняется, что после освобождения за мужчиной был установлен административный надзор. Второй подозреваемый тоже был судим, но за кражу. Суд назначил ему испытательный срок, который до сих пор не истёк.

"Прокуратура проверит исполнение законодательства об административном надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, а также соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также проверки находятся на особом контроле прокуратуры области", — отметили в прокуратуре.