Место расправы над пятилетней девочкой в Костроме. Видео © Следственный комитет России

Следственный комитет России опубликовал видео из комнаты в общежитии в Костроме, где двое мужчин жестоко расправились с пятилетней девочкой. Малышку они похитили прямо средь бела дня на улице, когда она гуляла рядом с домом.

На кадрах видно, что в помещении царит беспорядок — вещами завалены все поверхности, стол заставлен грязной посудой. При этом видно разобранный диван, на котором заметна кровь.

"В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в СК.