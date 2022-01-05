Кровь на диване: Появилось видео из комнаты в общежитии Костромы, где похитители убили пятилетнюю девочку
В помещении царит беспорядок — вещами завалены все поверхности, стол заставлен грязной посудой.
© СК
Место расправы над пятилетней девочкой в Костроме. Видео © Следственный комитет России
Следственный комитет России опубликовал видео из комнаты в общежитии в Костроме, где двое мужчин жестоко расправились с пятилетней девочкой. Малышку они похитили прямо средь бела дня на улице, когда она гуляла рядом с домом.
На кадрах видно, что в помещении царит беспорядок — вещами завалены все поверхности, стол заставлен грязной посудой. При этом видно разобранный диван, на котором заметна кровь.
"В настоящее время с задержанными проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сообщили в СК.
Как рассказывал Лайф, накануне девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её и забрали злоумышленники. При этом похищение малышки попало на камеры. Сразу после её исчезновения были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двух мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
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