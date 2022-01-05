В МИД России пристально следят за развитием ситуации в Казахстане
В стране уже несколько дней набирают обороты протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.
Протесты в Казахстане. Фото © ТАСС / Иса Тяженбаев
Москва внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, на данный момент сведений о пострадавших в республике российских гражданах нет, сообщили в МИД России.
"Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет", — указали в российском министерстве.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.
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