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Невролог Медведева объяснила, как можно затормозить деменцию

По словам врача, в данном вопросе важно начать действовать вовремя, пока не наступили необратимые последствия.

5 января, 08:13
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вылечить деменцию нельзя, однако её можно затормозить с помощью лекарственных препаратов, если выявить заболевание на ранней стадии, рассказала невролог, главный врач дома-пансионата РАН Мария Медведева.

Она объяснила, что для определения деменции необходимо внимательно следить за здоровьем, особенно если у человека был инсульт, и проводить специальные неврологические тесты, которые выявляют нарушение когнитивной сферы. По словам врача, в данном вопросе важно начать действовать вовремя, так как, если на ранней стадии ничего не предпринять, потом наступят необратимые последствия и ничего исправить уже будет нельзя. Пациенты или их родственники могут просто записаться к неврологу и попросить провести неврологические тесты, однако, если уже есть "звоночки", может понадобиться и помощь психиатра.

"Если уже есть глубокие нарушения и включаются поведенческие расстройства, тогда уже подключается психиатр", — объяснила Медведева в беседе с телеканалом "360".

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Ранее биолог Семён Голошейкин перечислил ранние признаки деменции. Первые симптомы заболевания трудно диагностируются и часто путаются с показателями нормального старения или же с реакцией на стресс, предупредил учёный.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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