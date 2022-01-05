Невролог Медведева объяснила, как можно затормозить деменцию

Она объяснила, что для определения деменции необходимо внимательно следить за здоровьем, особенно если у человека был инсульт, и проводить специальные неврологические тесты, которые выявляют нарушение когнитивной сферы. По словам врача, в данном вопросе важно начать действовать вовремя, так как, если на ранней стадии ничего не предпринять, потом наступят необратимые последствия и ничего исправить уже будет нельзя. Пациенты или их родственники могут просто записаться к неврологу и попросить провести неврологические тесты, однако, если уже есть "звоночки", может понадобиться и помощь психиатра.