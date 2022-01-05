Володин пообещал ускорить принятие закона о педофилах из-за убийства девочки в Костроме

Он считает, что преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках.

Депутаты Госдумы сделают всё для того, чтобы законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов был принят уже в январе, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме. Он назвал расправу страшной трагедией.

"Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество", — написал Володин в телеграм-канале.

Спикер ГД отметил, что общество поддерживает максимально жёсткие меры против ранее судимых за насилие над детьми, однако многие убеждены, что и этого недостаточно. По его оценке, преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках, чтобы тяжелейшим трудом зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом. Володин добавил, что этот вопрос нужно проработать совместно со ФСИН.