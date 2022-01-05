Володин пообещал ускорить принятие закона о педофилах из-за убийства девочки в Костроме
Он считает, что преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Фото © ГД
Депутаты Госдумы сделают всё для того, чтобы законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов был принят уже в январе, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме. Он назвал расправу страшной трагедией.
"Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество", — написал Володин в телеграм-канале.
Спикер ГД отметил, что общество поддерживает максимально жёсткие меры против ранее судимых за насилие над детьми, однако многие убеждены, что и этого недостаточно. По его оценке, преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках, чтобы тяжелейшим трудом зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом. Володин добавил, что этот вопрос нужно проработать совместно со ФСИН.
Кровь на диване: Появилось видео из комнаты в общежитии Костромы, где похитители убили пятилетнюю девочку
Напомним, 4 января в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей её мать, чтобы "посмотреть на ёлку". Там её похитили двое мужчин. Позднее их задержали, а тело малышки нашли в их комнате в общежитии. Одному из убийц 45 лет, он был судим "за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" и распространение порно, его 24-летний сообщник — за кражу.
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