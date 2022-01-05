Взрывы светошумовых гранат раздаются в центре Алма-Аты

Протестующие в Казахстане разбегаются от прогремевших мощных взрывов. Видео © Телеграм-канал / "Протесты в мире" / Ольга Логинова

В Казахстане не утихают беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ. В центре Алма-Аты громыхают многочисленные взрывы светошумовых гранат.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как протестующие разбегаются от громких взрывов позади них. Граждане бегают по проезжей части, автомобили меняют направление движения из-за происходящего.