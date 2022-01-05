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Взрывы светошумовых гранат раздаются в центре Алма-Аты

Протестующие в панике бегают по проезжей части и машут руками, автомобилисты меняют направление движения.

5 января, 08:38

Протестующие в Казахстане разбегаются от прогремевших мощных взрывов. Кадр из видео © Телеграм-канал / "Протесты в мире" / Ольга Логинова

Протестующие в Казахстане разбегаются от прогремевших мощных взрывов. Видео © Телеграм-канал / "Протесты в мире" / Ольга Логинова

В Казахстане не утихают беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ. В центре Алма-Аты громыхают многочисленные взрывы светошумовых гранат.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как протестующие разбегаются от громких взрывов позади них. Граждане бегают по проезжей части, автомобили меняют направление движения из-за происходящего.

В МИД России пристально следят за развитием ситуации в Казахстане

В МИД России пристально следят за развитием ситуации в Казахстане

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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