В России за сутки было выявлено 15 772 новых случая заражения ковидом

В России за прошедшие сутки было зафиксировано 15 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

При этом 1396 человек заразились от людей без клинических проявлений болезни. Также за минувшие 24 часа было выявлено 828 летальных исходов от коронавируса.