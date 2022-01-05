В России за сутки было выявлено 15 772 новых случая заражения ковидом
По данным оперштаба, от инфекции за прошедшие 24 часа скончалось 828 человек.
© ТАСС / Петр Ковалев
В России за прошедшие сутки было зафиксировано 15 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.
При этом 1396 человек заразились от людей без клинических проявлений болезни. Также за минувшие 24 часа было выявлено 828 летальных исходов от коронавируса.
Ранее Роспотребнадзор не выявил в РФ случаев заражения "французским" штаммом ковида. Там заверили, что ситуация находится на контроле специалистов ведомства.
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