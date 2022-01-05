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Похитители и убийцы пятилетней девочки в Костроме оказались любовниками

На опубликованных кадрах можно увидеть совместное логово преступников, следы крови на кровати и испуганного кота.

5 января, 09:02
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<p>Денис Герасимов. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/33128" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Денис Герасимов. Фото © SHOT

Убийцы пятилетней девочки в Костроме оказались любовниками. Видео © СК РФ

Мужчины, которых задержали в Костроме по подозрению в похищении и убийстве пятилетней девочки, были сожителями и состояли в любовных отношениях, пишет SHOT.

44-летний Денис Герасимов ранее был судим за педофилию и изготовление детской порнографии, освободился в марте прошлого года, а 25-летний обвиняемый Вадим Беляков сидел за кражу. На опубликованных кадрах из общежития можно увидеть совместное логово преступников, следы крови на кровати и испуганного кота, который повидал, чего не следовало.

Кровь на диване: Появилось видео из комнаты в общежитии Костромы, где похитители убили пятилетнюю девочку

Кровь на диване: Появилось видео из комнаты в общежитии Костромы, где похитители убили пятилетнюю девочку

Напомним, 4 января в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей её мать, чтобы "посмотреть на ёлку". Там её похитили двое мужчин. Вскоре правоохранители вышли на Герасимова и Белякова, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в спортивной сумке в общежитии неподалёку от комнаты, где проживали арестованные. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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Комментариев: 1

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Михаил Кроль5 января, 10:42

Такие должны пожизненно сидеть в клетках...

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