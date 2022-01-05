Похитители и убийцы пятилетней девочки в Костроме оказались любовниками

Убийцы пятилетней девочки в Костроме оказались любовниками. Видео © СК РФ

Мужчины, которых задержали в Костроме по подозрению в похищении и убийстве пятилетней девочки, были сожителями и состояли в любовных отношениях, пишет SHOT.

44-летний Денис Герасимов ранее был судим за педофилию и изготовление детской порнографии, освободился в марте прошлого года, а 25-летний обвиняемый Вадим Беляков сидел за кражу. На опубликованных кадрах из общежития можно увидеть совместное логово преступников, следы крови на кровати и испуганного кота, который повидал, чего не следовало.