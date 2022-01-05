МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за гололёда и снежных заносов

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 до 20:00 5 января в городе Москве ожидается снег, мокрый снег. Местами метель, налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Спасатели призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, стараться избегать внезапных манёвров, обгонов, перестроений и опережений, а также парковаться подальше от деревьев. Что касается пешеходов, то им следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а вместе с тем не укрываться под деревьями. Спасатели также порекомендовали не оставлять детей без присмотра.