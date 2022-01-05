МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за гололёда и снежных заносов
Водителям следует избегать внезапных манёвров на дорогах, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
© ТАСС / Михаил Джапаридзе
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за гололёда и снежных заносов. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12:00 до 20:00 5 января в городе Москве ожидается снег, мокрый снег. Местами метель, налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", — говорится в сообщении.
Спасатели призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, стараться избегать внезапных манёвров, обгонов, перестроений и опережений, а также парковаться подальше от деревьев. Что касается пешеходов, то им следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а вместе с тем не укрываться под деревьями. Спасатели также порекомендовали не оставлять детей без присмотра.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании 8 января. Понижение температуры будет сопровождаться заметным ростом атмосферного давления.
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