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Протестующие взяли штурмом здание администрации в Алма-Ате

На опубликованных кадрах видно, что улицы наполнены дымом, а также слышны громкие звуки от взрывов.

5 января, 09:08
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© t.me / nexta_live

Штурм администрации в Алма-Ате. Видео © t.me / nexta_live

Протестующие в Алма-Ате, где проходят митинги из-за повышения цен на сжиженный газ, ворвались в здание администрации. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал NEXTA-Live.

На кадрах видно, как вокруг здания митингующие взрывают гранаты, слышны громкие звуки от них. Улицы наполнены дымом. В самом же здании выбиты окна и двери, часть уже находится внутри. Демонстранты вслед за акиматом пытаются взять штурмом и бывшую резиденцию президента Казахстана.

Во время протестов в Алма-Ате пострадало 137 полицейских

Во время протестов в Алма-Ате пострадало 137 полицейских

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.


Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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