Протестующие взяли штурмом здание администрации в Алма-Ате
На опубликованных кадрах видно, что улицы наполнены дымом, а также слышны громкие звуки от взрывов.
© t.me / nexta_live
Штурм администрации в Алма-Ате. Видео © t.me / nexta_live
Протестующие в Алма-Ате, где проходят митинги из-за повышения цен на сжиженный газ, ворвались в здание администрации. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал NEXTA-Live.
На кадрах видно, как вокруг здания митингующие взрывают гранаты, слышны громкие звуки от них. Улицы наполнены дымом. В самом же здании выбиты окна и двери, часть уже находится внутри. Демонстранты вслед за акиматом пытаются взять штурмом и бывшую резиденцию президента Казахстана.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.
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