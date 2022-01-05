Протестующие взяли штурмом здание администрации в Алма-Ате

Протестующие в Алма-Ате, где проходят митинги из-за повышения цен на сжиженный газ, ворвались в здание администрации. Видео с места событий опубликовал телеграм-канал NEXTA-Live .

На кадрах видно, как вокруг здания митингующие взрывают гранаты, слышны громкие звуки от них. Улицы наполнены дымом. В самом же здании выбиты окна и двери, часть уже находится внутри. Демонстранты вслед за акиматом пытаются взять штурмом и бывшую резиденцию президента Казахстана.