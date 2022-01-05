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В баскетбольной Евролиге из-за коронавируса перенесли второй подряд матч ЦСКА

В турнирной таблице армейский клуб занимает седьмое место, одержав десять побед в 17 матчах.

5 января, 09:56
<p>Фото © ПБК ЦСКА</p>

Фото © ПБК ЦСКА

Матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги между московским ЦСКА и "Барселоной" перенесён на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте армейского баскетбольного клуба.

Встреча должна была состояться в пятницу, 7 января, в спорткомплексе "Баскет Холл" в Москве.

В "Барселоне" произошла вспышка коронавируса. Испанский клуб запросил перенос в связи с тем, что у него осталось менее восьми баскетболистов (минимум по регламенту турнира), которые могут выйти на паркет.

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Таким образом, из-за коронавируса перенесли на неопределённый срок второй подряд матч Евролиги с участием ЦСКА. 29 декабря команда должна была в Греции сыграть против "Олимпиакоса".

В регулярном чемпионате Евролиги ЦСКА занимает седьмое место, одержав в 17 матчах десять побед. "Барселона" с 15 выигранными матчами возглавляет турнирную таблицу.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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