В баскетбольной Евролиге из-за коронавируса перенесли второй подряд матч ЦСКА

Матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги между московским ЦСКА и "Барселоной" перенесён на неопределённый срок. Об этом сообщается на сайте армейского баскетбольного клуба.

Встреча должна была состояться в пятницу, 7 января, в спорткомплексе "Баскет Холл" в Москве.

В "Барселоне" произошла вспышка коронавируса. Испанский клуб запросил перенос в связи с тем, что у него осталось менее восьми баскетболистов (минимум по регламенту турнира), которые могут выйти на паркет.

Таким образом, из-за коронавируса перенесли на неопределённый срок второй подряд матч Евролиги с участием ЦСКА. 29 декабря команда должна была в Греции сыграть против "Олимпиакоса".