Попова заявила о снижении числа заражений ковидом во всех регионах России

Во всех 85 регионах России фиксируется снижение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах", — отметила она в ходе селекторного совещания с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.

По словам Поповой, максимальное число заболевших по-прежнему фиксируется среди россиян старше 65 лет.