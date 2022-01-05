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Попова заявила о снижении числа заражений ковидом во всех регионах России

При этом максимальное число заболевших по-прежнему фиксируется среди жителей старше 65 лет.

5 января, 09:46

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Во всех 85 регионах России фиксируется снижение новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах", — отметила она в ходе селекторного совещания с управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ.

По словам Поповой, максимальное число заболевших по-прежнему фиксируется среди россиян старше 65 лет.

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Ранее Лайф сообщал о том, что в России за сутки было выявлено 15 772 новых случая заражения ковидом. При этом, по данным оперштаба, от инфекции за прошедшие 24 часа скончалось 828 человек.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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