Политолог Чаплыга рассказал, как избежать "расчленения" Украины в 2022 году

Украинский кризис способен привести в 2022 году к расколу страны. Такое заявление сделал в эфире YouTube-канала Politeka Online украинский политолог Михаил Чаплыга.

"2022 год — это год последней волны кризиса государственности. Всё зависит от того, какой путь изберёт власть в плане реализации Минских соглашений. Украину теоретически могут расчленить внешние игроки. Будет ли это физически, экономически, геополитически, зависит от правильных ходов, которые совершит наша власть", — заявил он.

По словам Чаплыги, Украина может пойти по одному из нескольких сценариев. Но важен тот момент, что страна решит с экономической "удавкой", которую набросил Запад в лице экс-главы Минфина Незалежной Натальи Яресько, а также как Киев разрешит вопрос по Донбассу, согласно Минским соглашениям. Так, либо Украина признает, что она тормозит реализацию договорённостей, либо же она будет вынуждена "играть в страуса". "К сожалению, пол бетонный, а страусов будут пугать часто", — указал Чаплыга.