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Протестующие в Алма-Ате открыли огонь по военным, ранен один боец

На кадрах видно, что солдат падает на землю как подкошенный и его уносят товарищи.

5 января, 09:36
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© Instagram / fensuinu

Протестующие в Алма-Ате открыли огонь по военным. Видео © Instagram / fensuinu

Протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры, а также открыли огонь по силам Национальной гвардии и солдатам. Один военный был ранен.

На появившихся в Сети кадрах видно, что солдат падает на землю как подкошенный и его уносят товарищи. При этом толпа продолжает бить остающихся на месте военных и правоохранителей. Очевидцы сообщают, что силовики начинают покидать центр города.

Протестующие взяли штурмом здание администрации в Алма-Ате

Протестующие взяли штурмом здание администрации в Алма-Ате

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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