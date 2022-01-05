Протестующие в Алма-Ате открыли огонь по военным, ранен один боец
На кадрах видно, что солдат падает на землю как подкошенный и его уносят товарищи.
© Instagram / fensuinu
Протестующие в Алма-Ате открыли огонь по военным. Видео © Instagram / fensuinu
Протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры, а также открыли огонь по силам Национальной гвардии и солдатам. Один военный был ранен.
На появившихся в Сети кадрах видно, что солдат падает на землю как подкошенный и его уносят товарищи. При этом толпа продолжает бить остающихся на месте военных и правоохранителей. Очевидцы сообщают, что силовики начинают покидать центр города.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.
Комментариев: 0