Протестующие в Алма-Ате открыли огонь по военным, ранен один боец

Протестующие в Алма-Ате подожгли здание прокуратуры, а также открыли огонь по силам Национальной гвардии и солдатам. Один военный был ранен.

На появившихся в Сети кадрах видно, что солдат падает на землю как подкошенный и его уносят товарищи. При этом толпа продолжает бить остающихся на месте военных и правоохранителей. Очевидцы сообщают, что силовики начинают покидать центр города.