"Ак Барс" в серии буллитов выиграл у "Амура" в регулярном чемпионате КХЛ
Команда Дмитрия Квартальнова занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
Фото © ХК "Ак Барс"
Казанский "Ак Барс" на выезде победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.
В основное время у "Ак Барса" отличился Кирилл Панюков, а у "Амура" — Руслан Педан. Автором решающей шайбы в серии буллитов стал американский защитник казанского клуба Стивен Кэмпфер.
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"Ак Барс" набрал 64 очка, оставшись на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Амур" с 43 баллами идёт на девятой строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Амур" — "Ак Барс" — 1:2 (по буллитам)
Шайбы: Панюков 8' (0:1), Педан 54' (1:1)
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