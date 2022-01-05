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"Ак Барс" в серии буллитов выиграл у "Амура" в регулярном чемпионате КХЛ

Команда Дмитрия Квартальнова занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

5 января, 09:26
<p>Фото © ХК "Ак Барс"</p>

Фото © ХК "Ак Барс"

Казанский "Ак Барс" на выезде победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время у "Ак Барса" отличился Кирилл Панюков, а у "Амура" — Руслан Педан. Автором решающей шайбы в серии буллитов стал американский защитник казанского клуба Стивен Кэмпфер.

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"Ак Барс" набрал 64 очка, оставшись на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Амур" с 43 баллами идёт на девятой строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Амур" — "Ак Барс" — 1:2 (по буллитам)

Шайбы: Панюков 8' (0:1), Педан 54' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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