"Ак Барс" в серии буллитов выиграл у "Амура" в регулярном чемпионате КХЛ

Казанский "Ак Барс" на выезде победил хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на "Платинум-арене", завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу гостей.

В основное время у "Ак Барса" отличился Кирилл Панюков, а у "Амура" — Руслан Педан. Автором решающей шайбы в серии буллитов стал американский защитник казанского клуба Стивен Кэмпфер.

"Ак Барс" набрал 64 очка, оставшись на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Амур" с 43 баллами идёт на девятой строчке.