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Столтенберг и Чавушоглу обсудили предстоящее заседание Совета Россия – НАТО

Также политики обменялись мнениями по поводу встречи глав МИД Североатлантического альянса.

5 января, 09:20
<p>Йенс Столтенберг © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nato/16448825022" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NATO North Atlantic Treaty Organization</a></p>

Йенс Столтенберг © flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

В преддверии заседания Совета Россия – НАТО, назначенного на 12 января, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провели переговоры.

"Состоялся обмен мнениями в преддверии встречи глав МИД НАТО, а также заседания Совета Россия – НАТО", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.

Грушко заявил, что Россия рассчитывает на конкретные результаты от переговоров с НАТО

Грушко заявил, что Россия рассчитывает на конкретные результаты от переговоров с НАТО

Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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