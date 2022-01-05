Столтенберг и Чавушоглу обсудили предстоящее заседание Совета Россия – НАТО
Также политики обменялись мнениями по поводу встречи глав МИД Североатлантического альянса.
Йенс Столтенберг © flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization
В преддверии заседания Совета Россия – НАТО, назначенного на 12 января, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провели переговоры.
"Состоялся обмен мнениями в преддверии встречи глав МИД НАТО, а также заседания Совета Россия – НАТО", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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