Столтенберг и Чавушоглу обсудили предстоящее заседание Совета Россия – НАТО

В преддверии заседания Совета Россия – НАТО, назначенного на 12 января, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провели переговоры.

"Состоялся обмен мнениями в преддверии встречи глав МИД НАТО, а также заседания Совета Россия – НАТО", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИД.