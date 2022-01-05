В Алма-Ате в здании администрации начался пожар
По словам очевидцев, на месте происшествия много раненых военных.
Фото с места происшествия © Zakon.kz
В Алма-Ате в здании администрации начался пожар © Zakon.kz
С восточной стороны здания администрации в Алма-Ате, куда ранее ворвались митингующие, начался пожар. На кадрах с места происшествия видно, что в части акимата полыхает огонь, вверх поднимается чёрный столб дыма. На фоне слышен громкий звук, похожий на взрыв.
Как сообщает новостной портал Zakon.kz, многие военные у акимата ранены. По словам очевидцев, их сильно избили.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.
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