В Алма-Ате в здании администрации начался пожар

С восточной стороны здания администрации в Алма-Ате, куда ранее ворвались митингующие, начался пожар. На кадрах с места происшествия видно, что в части акимата полыхает огонь, вверх поднимается чёрный столб дыма. На фоне слышен громкий звук, похожий на взрыв.