В Казахстане протестующие ранили пять сотрудников скорой помощи
Двое водителей и три медработника были доставлены в стационары города.
Нападение на скорую © SHOT
В Казахстане протестующие ранили пять сотрудников скорой помощи © SHOT
В ходе протестов в казахстанском городе Алма-Ата несколько митингующих уничтожили две машины скорой помощи и ранили пять сотрудников. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города.
"В результате противоправных действий пострадало пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города", — говорится в сообщении.
Нападение на ещё одну машину скорой помощи попало на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин преграждают путь движущемуся автомобилю и кидают что-то тяжёлое в лобовое стекло. Судя по кадрам, никто из медработников не пострадал, машина оторвалась от агрессивно настроенных протестующих и уехала.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. Власти отреагировали на эту ситуацию и пообещали разобраться в причинах роста стоимости топлива. Однако на следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. Президент Казахстана выступил с заявлением, в котором заверил, что власть в стране не падёт. После этого в Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.
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