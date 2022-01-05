В Казахстане протестующие ранили пять сотрудников скорой помощи © SHOT

В ходе протестов в казахстанском городе Алма-Ата несколько митингующих уничтожили две машины скорой помощи и ранили пять сотрудников. Об этом сообщили в управлении здравоохранения города.

"В результате противоправных действий пострадало пять сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя и три медработника. Пострадавших доставили в стационары города", — говорится в сообщении.