В Актобе против протестующих применили водомёты, слышны взрывы и стрельба

В Актобе у здания администрации слышны взрывы и оглушительные крики людей © t.me / NEXTA Live

В казахстанском городе Актобе, на городской площади около здания администрации, силовики начали поливать протестующих из водомётов. Видео происходящего было опубликовано в телеграм-канале NEXTA Live.

На ужасающих кадрах, снятых очевидцем, слышны выстрелы, множество взрывов и оглушительные крики людей. Видно, как летит и вспыхивает очередной снаряд и толпа в панике разбегается. Против демонстрантов пустили в ход светошумовые гранаты.