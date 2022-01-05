В Актобе против протестующих применили водомёты, слышны взрывы и стрельба
На ужасающих кадрах, снятых очевидцем, видно, как в толпу протестующих летят снаряды.
© t.me / NEXTA Live
В Актобе у здания администрации слышны взрывы и оглушительные крики людей © t.me / NEXTA Live
В казахстанском городе Актобе, на городской площади около здания администрации, силовики начали поливать протестующих из водомётов. Видео происходящего было опубликовано в телеграм-канале NEXTA Live.
На ужасающих кадрах, снятых очевидцем, слышны выстрелы, множество взрывов и оглушительные крики людей. Видно, как летит и вспыхивает очередной снаряд и толпа в панике разбегается. Против демонстрантов пустили в ход светошумовые гранаты.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах, в том числе в столице и Алма-Ате. В Алма-Ате и Мангистауской области был введён режим ЧС, а также комендантский час в ночное время. Правительство ушло в отставку.
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