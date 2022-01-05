"Никаких особых правил": Премьер-министр Австралии заявил, что Джоковича могут заставить покинуть страну
Накануне сербский теннисист заявил, что примет участие в Australian Open, несмотря на отказ вакцинироваться от коронавируса.
Фото © Twitter / djokernole
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович будет вынужден покинуть страну, если не предоставит исчерпывающих доказательств получения медицинского отвода от прививки. Об этом сообщает Daily Mail.
Накануне Джокович объявил, что примет участие в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open, несмотря на отказ пройти вакцинацию от коронавируса. По словам лидера мирового тенниса, он получил отвод.
"Любой человек, который хочет попасть в Австралию, должен соответствовать нашим требованиям. Если Джокович ещё не прошёл вакцинацию, ему нужно будет предоставить все необходимые документы и доказать, что у него есть медицинский отвод от прививки. В обратном случае он отправится домой первым же рейсом. Никаких особых правил для Джоковича не будет", — заявил Моррисон.
Australian Open стартует в Мельбурне 17 января. Джокович является действующим победителем турнира. Всего он выигрывал трофей девять раз.
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