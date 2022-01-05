Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что первая ракетка мира Новак Джокович будет вынужден покинуть страну, если не предоставит исчерпывающих доказательств получения медицинского отвода от прививки. Об этом сообщает Daily Mail.

"Любой человек, который хочет попасть в Австралию, должен соответствовать нашим требованиям. Если Джокович ещё не прошёл вакцинацию, ему нужно будет предоставить все необходимые документы и доказать, что у него есть медицинский отвод от прививки. В обратном случае он отправится домой первым же рейсом. Никаких особых правил для Джоковича не будет", — заявил Моррисон.