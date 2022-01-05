Сенатор Цеков поддержал призыв отправлять педофилов-рецидивистов пожизненно на северные рудники
Вечное заточение — это совершенно правильное наказание для подобных личностей, уверен политик.
Сергей Цеков. Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с Лайфом предложение отправлять педофилов-рецидивистов пожизненно на тяжёлые работы на северных территориях, отметив своё положительное отношение к этой инициативе. Идею озвучил спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне жестокого убийства пятилетней девочки в Костроме.
"Я очень положительно отношусь к этому предложению. Должны быть жёсткие наказания, особенно если педофилия сопровождается убийством ребёнка. Пожизненное заключение — это совершенно правильное наказание для подобных личностей. Я безусловно поддержу это предложение, если оно будет реализовываться", — поделился Сергей Цеков.
По словам сенатора, было бы странно, если кто-то станет возражать против данной инициативы, поскольку данные преступления не являются единичными. Он также вспомнил случай, когда в Крыму изнасиловали и убили ребёнка, и подчеркнул, что за такое преступление должно быть самое жёсткое наказание.
Напомним, 4 января в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей её мать, чтобы "посмотреть на ёлку". Там её средь бела дня похитили двое мужчин и отнесли в свою комнату в общежитии. Вскоре правоохранители вышли на злоумышленников, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в спортивной сумке в общежитии. Оказалось, что похитители малышки были любовниками. Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Сейчас же жители Костромы несут цветы и игрушки к месту похищения девочки.
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