Серийное производство МС-21 с российскими двигателем и крылом запустят в 2024 году

Серийное производство самолётов МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом российской разработки начнётся в 2024 году. В этом году самолёт будет выпускаться с российским крылом, но с американскими двигателями, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Также глава "Ростеха" сообщил, что объём производства самолётов планируется ежегодно увеличивать, постепенно нарастив темп до 76 в год. Чемезов пояснил, что первый серийный МС-21 выпустят в 2022 году с американским двигателем, но российским крылом. Это будут четыре самолёта, которые передадут авиакомпаниям. В 2023 году корпорация выпустит шесть самолётов МС-21, в 2024-м — 12, к 2025 году планируют выпустить 32 машины, а в 2027-м — уже те самые 76 самолётов.