Путин поддержал идею провести в Перми форум "Россия — спортивная держава" в 2023 году
С таким предложением выступил глава Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи с российским лидером.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в Перми в 2023 году международный форум "Россия — спортивная держава". Об этом он сказал во время встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, сообщает пресс-служба Кремля.
"Да, согласен", — ответил Путин на просьбу главы региона поддержать соответствующее предложение.
Форум "Россия — спортивная держава" в 2021 году прошёл в Казани. В разные годы мероприятие также проводилось в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Ульяновске, Доброграде и Нижнем Новгороде.
Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил, что около двух тысяч социально ориентированных НКО получат президентские гранты. За пять лет на их поддержку из федерального бюджета выделено 47 млрд рублей, а вместе с софинансированием — более 83 млрд рублей, уточнил первый замглавы АП РФ.
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