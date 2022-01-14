Путин поддержал идею провести в Перми форум "Россия — спортивная держава" в 2023 году

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в Перми в 2023 году международный форум "Россия — спортивная держава". Об этом он сказал во время встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, сообщает пресс-служба Кремля.

"Да, согласен", — ответил Путин на просьбу главы региона поддержать соответствующее предложение.

Форум "Россия — спортивная держава" в 2021 году прошёл в Казани. В разные годы мероприятие также проводилось в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Ульяновске, Доброграде и Нижнем Новгороде.