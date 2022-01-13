Кириенко: Около двух тысяч социально ориентированных НКО получат президентские гранты. Видео © LIFE

Президентские гранты на сумму более четырёх миллиардов рублей в 2022 году получат около двух тысяч социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Определены 1942 некоммерческие организации-победители, им выделено четыре миллиарда 35 миллионов рублей. Ещё три миллиарда 288 миллионов рублей они привлекают самостоятельно", — сказал Кириенко по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

Первый заместитель руководителя АП заметил, что всего за пять лет на поддержку социально ориентированных НКО из федерального бюджета выделено 47 миллиардов рублей, а вместе с софинансированием — более 83 миллиардов рублей.