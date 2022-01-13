Захарова раскритиковала обвинения в адрес России об "оккупации Казахстана"

Рассуждения об оккупации Россией Казахстана после ввода миротворческих сил ОДКБ ведутся людьми, которые не уважают суверенитет республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Люди, организации, деятели, структуры, силы, которые используют такие выражения, как свидетельствующие о некой трансформации, полной трансформации, например, Казахстана из одного состояния в другое, "вывести", "ввести", "превратить" и так далее, и при этом они не принадлежат, не являются гражданами, субъектами, юридическими лицами Казахстана, значит, они не уважают суверенитет этой страны", — заключила дипломат.