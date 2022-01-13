Захарова раскритиковала обвинения в адрес России об "оккупации Казахстана"
Люди, рассуждающие о некой трансформации республики после ввода миротворцев ОДКБ, не уважают её суверенитет, заметила дипломат.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Рассуждения об оккупации Россией Казахстана после ввода миротворческих сил ОДКБ ведутся людьми, которые не уважают суверенитет республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Люди, организации, деятели, структуры, силы, которые используют такие выражения, как свидетельствующие о некой трансформации, полной трансформации, например, Казахстана из одного состояния в другое, "вывести", "ввести", "превратить" и так далее, и при этом они не принадлежат, не являются гражданами, субъектами, юридическими лицами Казахстана, значит, они не уважают суверенитет этой страны", — заключила дипломат.
Такое заявление Захарова сделала 13 января на брифинге после вопроса от журналистов о высказанной Турцией негативной реакции на ввод миротворцев ОДКБ в республику. По их словам, помощник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ихсан Шенер заявлял об "оккупации Казахстана" Россией. Захарова поведала, что знакома с высказыванием Шенера, однако не нашла в нём "прямых обвинений в адрес РФ в оккупации Казахстана".
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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