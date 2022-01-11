Токаев: Вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнётся через два дня
По словам президента страны, операция по выводу войск займёт не более 10 дней.
Российские военные из миссии ОДКБ © Минобороны РФ
Вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начнётся через два дня. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Основная миссия ОДКБ завершена, подчеркнул он.
"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнётся поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней", — сообщил Токаев в ходе выступления перед депутатами парламента.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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