В Нью-Йорке уточнили число погибших во время одного из крупнейших пожаров в истории города
Как уточнил мэр американского мегаполиса Эрик Адамс, в результате происшествия скончались девять детей и восемь взрослых.
Пожар в Нью-Йорке © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE
Число погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме в районе Нью-Йорка Бронксе, по уточнённым данным, составило не 19, а 17 человек, хотя эта цифра может вновь вырасти. Об этом заявил глава пожарного управления города Дэниел Нигро.
"Пострадавшие были доставлены в семь разных больниц, где-то их посчитали дважды. Хорошая новость в том, что погибших не 19, а 17. Но не забывайте, что многие пострадавшие ещё борются за жизнь. К сожалению, это число может вновь увеличиться", — уточнил он.
Как уточнил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, в результате происшествия погибли девять детей и восемь взрослых.
Напомним, пожар произошёл в воскресенье, 9 января, в многоквартирном 19-этажном жилом доме на одном из нижних этажей. Дверь квартиры, где, предположительно, началось возгорание, была открыта, из-за чего огонь и дым быстро распространились. Огнём оказались охвачены второй и третий этажи, дым поднялся и наверх. Пострадавших находили буквально на каждом этаже здания, многие надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей. В больницы города было доставлено свыше 60 человек. Этот пожар стал одним из самых крупных по количеству жертв в истории Нью-Йорка.
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