В Нью-Йорке уточнили число погибших во время одного из крупнейших пожаров в истории города

Число погибших в результате пожара в многоэтажном жилом доме в районе Нью-Йорка Бронксе, по уточнённым данным, составило не 19, а 17 человек, хотя эта цифра может вновь вырасти. Об этом заявил глава пожарного управления города Дэниел Нигро.

"Пострадавшие были доставлены в семь разных больниц, где-то их посчитали дважды. Хорошая новость в том, что погибших не 19, а 17. Но не забывайте, что многие пострадавшие ещё борются за жизнь. К сожалению, это число может вновь увеличиться", — уточнил он.

Как уточнил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, в результате происшествия погибли девять детей и восемь взрослых.