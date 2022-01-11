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Токаев предложил назначить на должность премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова

Ранее на фоне массовых протестов из-за цен на топливо президент республики отправил правительство в отставку.

11 января, 05:14
<p><em style="font-style: italic;">Бывший первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов.</em> © <a href="https://primeminister.kz/kz/news/a-smayylov-ekinshi-euraziyalyk-kongreske-katysty-311932" target="_blank" rel="noopener noreferrer">primeminister.kz</a></p>

Бывший первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов. © primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил назначить на должность премьер-министра страны бывшего первого вице-премьера Алихана Смаилова.

Кандидатуру Смаилова глава республики предложил, выступая на заседании Мажилиса по видеосвязи. Ранее Алихан Смаилов был назначен временно исполняющим обязанности премьера после того, как Токаев 5 января подписал указ об отставке правительства.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство во главе с Аскаром Маминым ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Токаев обсудил с председателем ЕС Мишелем ситуацию в Казахстане

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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