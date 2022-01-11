Мясников объяснил появление новых штаммов ковида заражениями больных с иммунодефицитом
По словам доктора, в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных, поэтому их нужно прививать "тремя дозами и больше".
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Новые мутации коронавируса появляются из-за заражения больных с иммунодефицитом. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.
"Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И "омикрон" так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся", — отметил Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
По мнению врача, таких людей нужно прививать "тремя дозами и больше".
Ранее микробиолог Виталий Зверев заявил, что новый штамм ковида "омикрон" с большей вероятностью появился в ходе мутаций в организме больного, а не передался от мышей, как считают китайские специалисты.
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