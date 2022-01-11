В МИД КНР опровергли информацию, что экс-президент Казахстана Назарбаев находится в Китае

Информация о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в данный момент находится в Китае, является ложной. Об этом заявили в пресс-службе МИД КНР.

"Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане", — приводит заявление китайского министерства РИА "Новости".