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В МИД КНР опровергли информацию, что экс-президент Казахстана Назарбаев находится в Китае

Ранее на фоне массовых протестов и беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что бывший глава государства якобы покинул страну.

11 января, 04:40
<p>Нурсултан Назарбаев © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Нурсултан Назарбаев © ТАСС / Валерий Шарифулин

Информация о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в данный момент находится в Китае, является ложной. Об этом заявили в пресс-службе МИД КНР.

"Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане", — приводит заявление китайского министерства РИА "Новости".

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Напомним, на фоне массовых протестов и беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны. В частности, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов ранее заявил, что они отправились в Китай.

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Позднее в пресс-службе Назарбаева сообщили, что экс-лидер Казахстана находится в столице страны — Нур-Султане. Пресс-секретарь елбасы Айдос Укибай заявил, что бывший президент поддерживает прямую связь со своим преемником и проводит телефонные разговоры с главами дружественных стран.

Секретное место Елбасы: Почему появились слухи, что бывший президент Казахстана Назарбаев покинул страну

Секретное место Елбасы: Почему появились слухи, что бывший президент Казахстана Назарбаев покинул страну

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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