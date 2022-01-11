В МИД КНР опровергли информацию, что экс-президент Казахстана Назарбаев находится в Китае
Ранее на фоне массовых протестов и беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что бывший глава государства якобы покинул страну.
Нурсултан Назарбаев © ТАСС / Валерий Шарифулин
Информация о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в данный момент находится в Китае, является ложной. Об этом заявили в пресс-службе МИД КНР.
"Это абсолютно ложная информация. Мы обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане", — приводит заявление китайского министерства РИА "Новости".
Напомним, на фоне массовых протестов и беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны. В частности, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов ранее заявил, что они отправились в Китай.
Позднее в пресс-службе Назарбаева сообщили, что экс-лидер Казахстана находится в столице страны — Нур-Султане. Пресс-секретарь елбасы Айдос Укибай заявил, что бывший президент поддерживает прямую связь со своим преемником и проводит телефонные разговоры с главами дружественных стран.
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