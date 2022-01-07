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Orda.kz: Назарбаев вместе с дочерьми покинул Казахстан

По данным издания, в республике на данный момент остаётся лишь старший брат экс-президента. То, где именно сейчас находится семья политика, не уточняется.

7 января, 12:56
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<p><em style="font-style: italic;">Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. </em>Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(03-06-2021).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото © Wikipedia

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули территорию страны. Об этом сообщает издание Orda.kz.

"У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан", — говорится в заметке под заголовком "Мнение главреда Orda.kz".

Информация о задержании племянника Назарбаева не подтвердилась

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В материале уточняется, что в республике на данный момент остаётся лишь старший брат экс-президента — Болат Назарбаев. В издании также обратили внимание на то, что в официальных сообщениях столица Казахстана больше не называется Нур-Султан. Напомним, что до 2019 года город назывался Астана. Где именно сейчас находится экс-глава республики, не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Бишкека заметили два принадлежащих семье Назарбаева частных самолёта. В воздушной гавани сообщили, что лайнеры приземлялись на техническую стоянку. Один из них уже улетел.

В Сети появилось видео сноса памятника экс-президенту Казахстана Назарбаеву

В Сети появилось видео сноса памятника экс-президенту Казахстана Назарбаеву

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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