Orda.kz: Назарбаев вместе с дочерьми покинул Казахстан
По данным издания, в республике на данный момент остаётся лишь старший брат экс-президента. То, где именно сейчас находится семья политика, не уточняется.
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Фото © Wikipedia
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули территорию страны. Об этом сообщает издание Orda.kz.
"У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан", — говорится в заметке под заголовком "Мнение главреда Orda.kz".
В материале уточняется, что в республике на данный момент остаётся лишь старший брат экс-президента — Болат Назарбаев. В издании также обратили внимание на то, что в официальных сообщениях столица Казахстана больше не называется Нур-Султан. Напомним, что до 2019 года город назывался Астана. Где именно сейчас находится экс-глава республики, не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Бишкека заметили два принадлежащих семье Назарбаева частных самолёта. В воздушной гавани сообщили, что лайнеры приземлялись на техническую стоянку. Один из них уже улетел.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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