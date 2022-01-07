Orda.kz: Назарбаев вместе с дочерьми покинул Казахстан

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули территорию страны. Об этом сообщает издание Orda.kz.

"У нас есть информация, что первый президент и его дочери со своими семьями покинули Казахстан", — говорится в заметке под заголовком "Мнение главреда Orda.kz".

В материале уточняется, что в республике на данный момент остаётся лишь старший брат экс-президента — Болат Назарбаев. В издании также обратили внимание на то, что в официальных сообщениях столица Казахстана больше не называется Нур-Султан. Напомним, что до 2019 года город назывался Астана. Где именно сейчас находится экс-глава республики, не уточняется. Официального подтверждения этой информации нет.