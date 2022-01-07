Госбюро расследований Украины опровергло арест активов каналов "Пятый" и "Прямой"
Данная информация распространилась после ареста имущества экс-президента Незалежной Петра Порошенко по делу о госизмене.
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Государственное бюро расследований Украины опровергло арест активов телеканалов "Прямой" и "Пятый" в рамках дела о госизмене против бывшего президента Петра Порошенко. Об этом заявили на сайте бюро.
"Каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не происходило", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что Печерский районный суд Киева кроме имущества экс-президента Украины арестовал активы и счета телеканалов "Прямой" и "Пятый". Арест якобы произошёл в рамках расследования по уголовному делу о закупке угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах, по которому Порошенко предъявлено обвинение в госизмене.
Напомним, до ноября прошлого года Порошенко был владельцем телеканалов "Прямой" и "Пятый". Он продал права на них после принятия в стране закона "об олигархах". Теперь каналы принадлежат новому холдингу, куда входят журналисты, медийщики, общественные деятели и депутаты, ранее работавшие журналистами.
Отметим, что сам экс-президент сейчас находится за границей. Он покинул Украину ещё 17 декабря после попытки сотрудников Государственного бюро расследований вручить ему повестку. Вернуться на родину он планирует только 17 января. По данным местных СМИ, экс-президента должны будут задержать прямо на границе и доставить в суд под конвоем.
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