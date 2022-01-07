Госбюро расследований Украины опровергло арест активов каналов "Пятый" и "Прямой"

Государственное бюро расследований Украины опровергло арест активов телеканалов "Прямой" и "Пятый" в рамках дела о госизмене против бывшего президента Петра Порошенко. Об этом заявили на сайте бюро.

"Каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не происходило", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба партии Порошенко "Европейская солидарность" заявила, что Печерский районный суд Киева кроме имущества экс-президента Украины арестовал активы и счета телеканалов "Прямой" и "Пятый". Арест якобы произошёл в рамках расследования по уголовному делу о закупке угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в 2014–2015 годах, по которому Порошенко предъявлено обвинение в госизмене.

Напомним, до ноября прошлого года Порошенко был владельцем телеканалов "Прямой" и "Пятый". Он продал права на них после принятия в стране закона "об олигархах". Теперь каналы принадлежат новому холдингу, куда входят журналисты, медийщики, общественные деятели и депутаты, ранее работавшие журналистами.