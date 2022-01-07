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Захарова увидела противоречия среди "сторонников западных ценностей" Харрис и Тихановской

В частности, представитель МИД нашла расхождения в их позициях относительно акций протеста, уличив их в отсутствии единства мнений в подходах к демократии.

7 января, 12:44
<p>Представитель МИД Мария Захарова. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Представитель МИД Мария Захарова. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разглядела противоречия в заявлениях "защитников западных ценностей", а именно — вице-президента США Камалы Харрис и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Например, Захаровой показалось странным, что Харрис сравнила штурм Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа в январе 2021 года с атакой на Пёрл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001 года. А офис Тихановской в свою очередь отреагировал на беспорядки в Казахстане, заявив, что уличный протест — это один из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли.

"К вопросу о западных ценностях, которые партнёры всё время призывают защищать от России. Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии. <...> Нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах", — поделилась мнением Захарова в своём телеграм-канале.

Кроме того, дипломат обратила внимание на заявление представителей Светланы Тихановской, которые назвали события в Казахстане "внутренним политическим конфликтом" и уточнили, что у властей страны нет доказательств внешней агрессии в сторону республики.

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Напомним, в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итогов голосования, после чего по стране прошли массовые протесты. Тихановскую назвали лидером сопротивления, но вскоре она покинула Белоруссию.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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