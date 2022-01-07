Захарова увидела противоречия среди "сторонников западных ценностей" Харрис и Тихановской

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разглядела противоречия в заявлениях "защитников западных ценностей", а именно — вице-президента США Камалы Харрис и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Например, Захаровой показалось странным, что Харрис сравнила штурм Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа в январе 2021 года с атакой на Пёрл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001 года. А офис Тихановской в свою очередь отреагировал на беспорядки в Казахстане, заявив, что уличный протест — это один из немногих доступных при авторитарных режимах способов выражения гражданской воли.

"К вопросу о западных ценностях, которые партнёры всё время призывают защищать от России. Два заявления политических сил, которые, как они уверяют нас, разделяют единые подходы к демократии. <...> Нет никаких "западных ценностей". А уж тем более единства. Даже на словах", — поделилась мнением Захарова в своём телеграм-канале.

Кроме того, дипломат обратила внимание на заявление представителей Светланы Тихановской, которые назвали события в Казахстане "внутренним политическим конфликтом" и уточнили, что у властей страны нет доказательств внешней агрессии в сторону республики.