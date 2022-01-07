"Предпочитаю улучшить английский": Черчесов заявил, что не собирается учить венгерский язык
Ранее он стал наставником клуба "Ференцварош" из Будапешта, который лидирует в чемпионате своей страны.
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Новоиспечённый главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции заявил, что не будет учить венгерский язык.
"Я не планирую учить венгерский, предпочитаю улучшить свой английский. В последний раз я работал на немецком языке. Надеюсь, через месяц или два я снова заговорю по-английски", — заявил Черчесов.
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Ранее Лайф сообщал, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил футбольный клуб "Ференцварош" из Будапешта.
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