НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Предпочитаю улучшить английский": Черчесов заявил, что не собирается учить венгерский язык

Ранее он стал наставником клуба "Ференцварош" из Будапешта, который лидирует в чемпионате своей страны.

7 января, 12:17

Фото © fradi.hu

Новоиспечённый главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции заявил, что не будет учить венгерский язык.

"Я не планирую учить венгерский, предпочитаю улучшить свой английский. В последний раз я работал на немецком языке. Надеюсь, через месяц или два я снова заговорю по-английски", — заявил Черчесов.

"Усы надежды" возвращаются к работе: Что ждёт Черчесова после назначения главным тренером "Ференцвароша"

"Усы надежды" возвращаются к работе: Что ждёт Черчесова после назначения главным тренером "Ференцвароша"

Ранее Лайф сообщал, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил футбольный клуб "Ференцварош" из Будапешта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1