Новоиспечённый главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции заявил, что не будет учить венгерский язык.

"Я не планирую учить венгерский, предпочитаю улучшить свой английский. В последний раз я работал на немецком языке. Надеюсь, через месяц или два я снова заговорю по-английски", — заявил Черчесов.