"В СКА очень хорошие условия": Рекордсмен сборной России Мичков заявил, что ему ещё рано ехать в НХЛ
По его словам, его нынешнее соглашение с армейцами позволяет ему подготовиться к игре за океаном.
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Рекордсмен сборной России по хоккею, нападающий СКА Матвей Мичков в интервью "Чемпионату" заявил, что ему ещё рано переезжать в США и играть в НХЛ.
"Ещё рано ехать в Америку. Надо здесь окрепнуть, состояться как игрок, набраться опыта, поиграть в КХЛ. В СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ. Сделано всё, чтобы игрок развивался: бросковые зоны, пластиковый лёд и так далее. Тут заинтересованы в том, чтобы ты развивался как игрок и как личность. Всему учат, даже как давать интервью", — заявил Мичков.
Как заметил сам спортсмен, его нынешний контракт со СКА позволяет ему полностью подготовиться к игре в НХЛ, однако пока что его всё устраивает в России, где ему больше нравится играть.
Напомним, что Мичков стал самым молодым дебютантом в истории сборной России по хоккею и всего отечественного хоккея в целом. Он принял участие в матче Кубка Карьяла против Финляндии в возрасте 16 лет 11 месяцев и двух дней. Помимо того, Мичков, отличившись в матче против Швеции на Кубке Карьяла, стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России по хоккею. До этого два этих рекорда принадлежали Александру Овечкину.
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