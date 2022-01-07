Рекордсмен сборной России по хоккею, нападающий СКА Матвей Мичков в интервью "Чемпионату" заявил, что ему ещё рано переезжать в США и играть в НХЛ.

"Ещё рано ехать в Америку. Надо здесь окрепнуть, состояться как игрок, набраться опыта, поиграть в КХЛ. В СКА очень хорошие условия, примерно как в лучших командах НХЛ. Сделано всё, чтобы игрок развивался: бросковые зоны, пластиковый лёд и так далее. Тут заинтересованы в том, чтобы ты развивался как игрок и как личность. Всему учат, даже как давать интервью", — заявил Мичков.

Как заметил сам спортсмен, его нынешний контракт со СКА позволяет ему полностью подготовиться к игре в НХЛ, однако пока что его всё устраивает в России, где ему больше нравится играть.