Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз напомнил свою знаменитую фразу про "коньяк по утрам", на сей раз адресовав её экс-вратарю сборной России Вячеславу Малафееву, который выложил совместное фото с певицей Ольгой Бузовой.

На снимке Малафеев и Бузова держат бокалы с алкогольным напитком. Судя по локации, сейчас они находятся во французском Куршевеле. Мимо снимка не прошли многие подписчики, которые обратили внимание на нахождение вратаря и певицы вместе. Не оставил без внимания фотографию и Губерниев.

"С утра коньяк уже вдвоём пьёте?" — написал Губерниев.