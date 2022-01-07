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"С утра уже коньяк пьёте?": Губерниев потроллил Малафеева, выложившего совместное фото с Бузовой

Спортсмен и звезда шоу-бизнеса сейчас находятся во французском Куршевеле.

7 января, 11:23
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Фото © instagram / malafeev16ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз напомнил свою знаменитую фразу про "коньяк по утрам", на сей раз адресовав её экс-вратарю сборной России Вячеславу Малафееву, который выложил совместное фото с певицей Ольгой Бузовой.

На снимке Малафеев и Бузова держат бокалы с алкогольным напитком. Судя по локации, сейчас они находятся во французском Куршевеле. Мимо снимка не прошли многие подписчики, которые обратили внимание на нахождение вратаря и певицы вместе. Не оставил без внимания фотографию и Губерниев.

"С утра коньяк уже вдвоём пьёте?" написал Губерниев.

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Напомним, 14 июня во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста "дном". Днём ранее в интервью она рассказала, что перед эфиром не знала о том, что вести его будет именно Губерниев, и призналась, что комментатор её ненавидит с давних пор.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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