"С утра уже коньяк пьёте?": Губерниев потроллил Малафеева, выложившего совместное фото с Бузовой
Спортсмен и звезда шоу-бизнеса сейчас находятся во французском Куршевеле.
Фото © instagram / malafeev16ru
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в очередной раз напомнил свою знаменитую фразу про "коньяк по утрам", на сей раз адресовав её экс-вратарю сборной России Вячеславу Малафееву, который выложил совместное фото с певицей Ольгой Бузовой.
На снимке Малафеев и Бузова держат бокалы с алкогольным напитком. Судя по локации, сейчас они находятся во французском Куршевеле. Мимо снимка не прошли многие подписчики, которые обратили внимание на нахождение вратаря и певицы вместе. Не оставил без внимания фотографию и Губерниев.
"С утра коньяк уже вдвоём пьёте?" — написал Губерниев.
Напомним, 14 июня во время прямого эфира на телеканале "Матч ТВ" Губерниев в ходе обсуждения выступления сборной России на Евро-2020 задал Бузовой несколько провокационных вопросов. Певица расплакалась и назвала журналиста "дном". Днём ранее в интервью она рассказала, что перед эфиром не знала о том, что вести его будет именно Губерниев, и призналась, что комментатор её ненавидит с давних пор.
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