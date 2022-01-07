Лукашенко: Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать
Он подчеркнул, что в республике находится всего одна рота белорусских военнослужащих-миротворцев, которые должны помочь стране наладить мир.
Фото © ТАСС / Евгений Биятов / POOL
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что миротворцы в составе контингента ОДКБ прибыли в Казахстан не воевать и убивать, а помочь наладить мир.
"Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы — люди мирные. И наши военнослужащие также мирные люди. Мы пришли туда для того, чтобы помочь им", — сказал Лукашенко во время посещения храма в Минске.
Он подчеркнул, что в Казахстане находится всего одна рота белорусских военнослужащих-миротворцев, кроме того, ООН уже проинформирована, что они там для помощи в налаживании мира.
А ранее Лукашенко рассказывал, что радикалы захватывали аэропорты в Казахстане, чтобы не допустить переброски миротворческого контингента ОДКБ. При этом к настоящему моменту миротворцы уже взяли под контроль воздушную гавань Алма-Аты.
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