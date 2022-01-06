Лукашенко: В Казахстане захватывали аэропорты, чтобы не дать приземлиться миротворцам ОДКБ
По мнению белорусского президента, радикалы целенаправленно пытались взять под контроль эти объекты, чтобы не допустить разрешения кризиса.
Александр Лукашенко © БелТА
Радикалы захватывали аэропорты в Казахстане, чтобы не допустить переброски миротворческого контингента ОДКБ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации исторической политики.
"Там всё, что можно было спалить, спалили, захватили аэропорт, притом целенаправленно. И в Алма-Ате, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооружённые силы, прежде всего России и [других] стран ОДКБ", — цитирует слова президента агентство БелТА.
Лукашенко также отметил, что консультации по ситуации в Казахстане шли всю прошлую ночь. Белорусский лидер несколько раз созванивался по этому вопросу с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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