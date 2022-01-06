Лукашенко: В Казахстане захватывали аэропорты, чтобы не дать приземлиться миротворцам ОДКБ

Радикалы захватывали аэропорты в Казахстане, чтобы не допустить переброски миротворческого контингента ОДКБ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации исторической политики.

"Там всё, что можно было спалить, спалили, захватили аэропорт, притом целенаправленно. И в Алма-Ате, и в Нур-Султане была попытка захватить аэропорт. Целенаправленно. Потому что понимали, что туда будут переброшены вооружённые силы, прежде всего России и [других] стран ОДКБ", — цитирует слова президента агентство БелТА.