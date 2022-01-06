Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, заявил, что в течение двух дней не может связаться с футболистом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

23-летний хавбек сейчас, предположительно, находится на отдыхе в Казахстане. На фоне массовых протестов в стране наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью.

"Не могу связаться с Бахтиёром два дня! Говорили последний раз во вторник вечером", — сказал Новиков.

В августе 2020 года Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из "Ростова". В составе армейского клуба он провёл 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.