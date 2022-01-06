"Говорили последний раз во вторник": Агент не может связаться с казахстанским футболистом ЦСКА Зайнутдиновым
В армейский клуб он перешёл в августе 2020 года. В 41 матче в составе команды хавбек забил четыре гола.
Фото © ПФК ЦСКА
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиёра Зайнутдинова, заявил, что в течение двух дней не может связаться с футболистом. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
23-летний хавбек сейчас, предположительно, находится на отдыхе в Казахстане. На фоне массовых протестов в стране наблюдаются проблемы с интернетом и телефонной связью.
"Не могу связаться с Бахтиёром два дня! Говорили последний раз во вторник вечером", — сказал Новиков.
В августе 2020 года Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из "Ростова". В составе армейского клуба он провёл 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Массовые протесты в Казахстане начались 2 января после того, как в два раза подорожал сжиженный газ. Власти пообещали установить цену ниже прежней, а правительство страны ушло в отставку, но уличные акции не прекратились. Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение на всей территории страны и объявил о начале антитеррористической операции.
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