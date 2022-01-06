Рекордсмены мира Пападакис и Сизерон снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию

Чемпионат континента пройдёт в Таллине с 12 по 16 января.

Четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят чемпионат Европы по фигурному катанию. Об этом сообщается в твиттере Федерации ледовых видов спорта Франции.

"Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией перед Олимпиадой в Пекине, которая являются их главной целью", — говорится в сообщении пресс-службы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 12 по 16 января в Таллине. Россию в танцах на льду будут представлять Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин.