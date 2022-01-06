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Рекордсмены мира Пападакис и Сизерон снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию

Континентальное первенство пройдёт с 12 по 16 января в Таллине.

6 января, 13:22
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXXVQt0Ifu9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gabriellapapadakis</a></p>

Фото © Instagram / gabriellapapadakis

Четырёхкратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят чемпионат Европы по фигурному катанию. Об этом сообщается в твиттере Федерации ледовых видов спорта Франции.

"Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон снялись с чемпионата Европы по фигурному катанию, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусной инфекцией перед Олимпиадой в Пекине, которая являются их главной целью", — говорится в сообщении пресс-службы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт с 12 по 16 января в Таллине. Россию в танцах на льду будут представлять Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

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Пападакис и Сизерон владеют мировыми рекордами в ритм-танце (90,03 балла), произвольной программе (136,58) и сумме (226,61). Все эти результаты французы показали в ноябре 2019 года на этапе Гран-при в Японии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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