Они покорили весь мир: Валиева, Трусова и Щербакова забрались на запредельную высоту По зрительскому вниманию фигурное катание выходит в нашей стране на уровень футбола и хоккея, а иногда и опережает их. Наши юные звёздочки не устают радовать болельщиков. 5 января, 21:40 13534 13534 Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images, © wikipedia, © new-magazine.ru

Фигурное катание — главный долгожитель олимпийской программы среди зимних видов спорта. Первые медали у фигуристов были разыграны ещё в 1908 году — на летних Играх в Лондоне. Зимние Олимпиады тогда ещё просто не проводились.

За всю историю было зафиксировано только два случая, когда весь пьедестал занимали представители одной страны. Оба раза это происходило в мужском одиночном катании. В 1908 году в Лондоне отличились шведы Ульрих Сальхов, Рикард Юханссон и Пер Турен, а в 1956-м в Кортина-д’Ампеццо — американцы Хейз Алан Дженкинс, Ронни Робертсон и Дэвид Дженкинс.

В 2022 году в Пекине впервые весь олимпийский пьедестал могут занять представители одной страны в женском одиночном катании. Как же приятно, что речь идёт о российских фигуристках! Наши спортсменки значительно превосходят соперниц из других стран. Если не вмешается злой рок, то в нашу страну с большой долей вероятности отправится и золото, и серебро, и бронза. За месяц до Игр Лайф вспоминает, как россиянки выступали на ледовых аренах в 2021 году.

Камила Валиева

В прошлом сезоне Валиева выступала ещё в юниорских соревнованиях. Перед мартовским чемпионатом мира в китайском Харбине она считалась главной фавориткой, но турнир был отменён из-за коронавируса. Вместо Поднебесной спортсменка выступила в Москве, в финале Кубка России, заняв первое место.

В октябре Валиева дебютировала на международных соревнованиях среди взрослых в турнире серии "Челленджер" в Финляндии. В короткой программе она стала лишь третьей, упав с тройного акселя, зато в произвольной исполнила три прыжка в четыре оборота и опередила всех соперниц. Мало того, 15-летняя россиянка ещё и побила два мировых рекорда, получив 174,31 балла за произвольный прокат и 249,24 в сумме.

На этапах Гран-при в Ванкувере и Сочи Камила продолжила нокаутировать соперниц и крушить рекорды. Сейчас ей принадлежат высшие достижения и в короткой программе (87,42 балла), и в произвольной (185,92), и в сумме (272,71). На чемпионате России в Санкт-Петербурге Валиева вновь получила оценки выше мирового рекорда, но на национальных турнирах эти достижения не фиксируются. Выиграть золото на Олимпиаде в Пекине спортсменке может помешать только невероятное стечение обстоятельств. Букмекеры принимают ставки на её победу со смешным коэффициентом 1,20.

Александра Трусова

В прошлом сезоне "русская ракета" выступала в академии Евгения Плющенко. Под руководством двукратного олимпийского чемпиона ей не удалось покорить больших высот. На чемпионате мира в Стокгольме Трусова после короткой программы была только 12-й, но благодаря трём четверным прыжкам смогла в итоге добраться до бронзовой медали.

В мае Александра вернулась к Этери Тутберидзе. В сентябре во время контрольных прокатов в Челябинске она повергла в шок всё просвещённое человечество, впервые в истории женского одиночного катания исполнив пять прыжков в четыре оборота в одной программе. Затем Трусова выиграла "Челленджер" в Норвуде, но перед стартовым этапом Гран-при получила травму ноги. С облегчённой версией программы россиянка смогла выиграть соревнования в Лас-Вегасе, но затем вынуждена была взять долгую паузу для восстановления.

Трусова вернулась на лёд только в декабре — на петербургском чемпионате России. Турнир был предолимпийским, на нём разыгрывались путёвки в Пекин. В очном противостоянии с Елизаветой Туктамышевой Александра обеспечила себе место в составе сборной. В итоге она стала серебряной призёркой национального первенства, уступив только безукоризненной Валиевой.

Анна Щербакова

В марте Щербакова убедительно победила на чемпионате мира в Стокгольме. После этого она взяла золото и на командном ЧМ в Осаке. Правда, летом с 17-летней россиянкой произошла крайне неприятная история. Она сломала палец на ноге и вынуждена была пропустить значительную часть предсезонной подготовки. Кроме всего прочего, Анна со своим тренером Этери Тутберидзе решились перед олимпийским сезоном на очень смелый эксперимент. Благодаря саундтреку из сериала "Мастер и Маргарита" они ушли от трогательных и нежных программ к образу роковой красавицы.

Всё это вызывало определённое беспокойство. Волнения добавлял и тот факт, что в течение долгого времени Щербакова на соревнованиях не могла исполнить чисто ни одного четверного прыжка. Опасения подтвердились на первом же турнире сезона: на "Челленджере" в Будапеште она стала второй, уступив своей соотечественнице Майе Хромых.

Совсем страшно за Анну стало на этапе Гран-при в Италии, когда она в короткой программе заняла лишь третье место, уступив и Хромых, и не хватающей звёзд с неба бельгийке Луне Хендрикс. Тем не менее Щербакова смогла собраться и по итогам произвольного проката выиграла золото, а затем добыла победу и на этапе во Франции. На чемпионате России в Петербурге фигуристка замкнула тройку призёрок. На Олимпиаде в Пекине у неё есть все шансы на медаль.

Елизавета Туктамышева

Сам факт, что 25-летняя "императрица" на равных сражается с большой группой значительно более молодых соперниц, уже вызывает непомерное уважение. Шутка ли, в этом году она в 14-й раз выступила на чемпионате России, установив невероятный рекорд по этому показателю.

Прошлая весна вообще стала для Туктамышевой триумфальной. Она выиграла серебро на ЧМ в Стокгольме и взяла золото на командном чемпионате мира в Осаке. Уже в нынешнем сезоне Елизавета становилась второй на этапах Гран-при в Ванкувере и Сочи.

Спортсменка до последнего претендовала на поездку на Олимпиаду, но в очном противостоянии на национальном первенстве уступила Трусовой. Седьмое место в Санкт-Петербурге позволило Туктамышевой попасть в сборную только в качестве запасной. Зато она в очередной раз покорила зрителей своей красотой и женственностью.

Майя Хромых

В число реальных претенденток на олимпийскую путёвку долгое время включали и 15-летнюю Майю Хромых, которая, как и лидеры нашего фигурного катания, тренируется у Этери Тутберидзе. Свой дебютный сезон во взрослых соревнованиях она провела очень неплохо. Фигуристка выиграла "Челленджеры" в Будапеште и Варшаве. На этапах Гран-при в Турине и Сочи она попала в число призёрок. В итоге Хромых отобралась в финал серии, который, как известно, отменили из-за коронавируса.

Только вот на чемпионате России Майя не смогла продолжить серию успешных выступлений. В короткой программе она стала лишь девятой, а по итогам произвольного проката поднялась на восьмую позицию. Перед январским чемпионатом Европы Хромых включили в состав сборной России в качестве запасной. В следующем сезоне она постарается сделать ещё один шаг вперёд.

Алёна Косторная

Жаль, но Алёна Косторная стала главным разочарованием сезона. Ещё недавно её считали сильнейшей фигуристкой на планете. В сезоне 2019/2020 фигуристка выиграла финал серии Гран-при в Турине с мировыми рекордами в короткой программе и сумме, а затем победила и на чемпионате Европы в Граце.

Прошлый сезон Алёна вместе с Трусовой провела в академии Евгения Плющенко и, не добившись результатов, вернулась в "Хрустальный". Нынешней осенью Косторная выиграла две медали на этапах Гран-при, став третьей в Канаде и второй во Франции. Она пробилась в финал серии, который не состоялся.

Несмотря на настоящую чехарду с программами (за полтора сезона Косторная сменила десять постановок), спортсменка также входила в число претенденток на поездку в Пекин. Окончательно всё испортила травма кисти, полученная на тренировке. Из-за неё Алёна пропустила чемпионат России и не попала в сборную.

Дарья Усачёва

Крайне обидно и за ещё одну 15-летнюю ученицу Тутберидзе — Дарью Усачёву. В марте 2020 года она завоевала серебро на юниорском чемпионате мира, уступив только Валиевой, а во взрослых соревнованиях дебютировала серебром на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Увы, в ноябре во время разминки перед короткой программой на этапе в Японии Дарья получила тяжёлую травму, завершившую для неё сезон. При попытке исполнить прыжок у неё оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги в зоне бедренной кости.

Аделия Петросян

Чтобы не завершать наше повествование на грустной ноте, расскажем о 14-летней Аделии Петросян. В силу возраста юная ученица Тутберидзе пока не может выступать во взрослых турнирах на международном уровне, но на чемпионате России она произвела настоящий фурор.

В произвольной программе Петросян первой в истории исполнила два четверных риттбергера. Сложнейший набор элементов позволил ей занять четвёртое место на национальном первенстве. Уже в следующем сезоне она может составить конкуренцию Валиевой в борьбе за самые престижные титулы.

Авторы Роман Фейгин