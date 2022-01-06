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Команда "КамАЗ-мастер" выиграла пятый этап подряд на ралли "Дакар" в зачёте грузовиков

Также ей покорился и пролог на соревнованиях нынешнего сезона.

6 января, 12:35
<p>Фото © "КамАЗ-мастер"</p>

Фото © "КамАЗ-мастер"

Экипаж россиянина Андрея Каргинова из команды "КамАЗ-мастер" выиграл пятый этап ралли-рейда "Дакар" в зачёте грузовиков. Соревнования проходят на территории Саудовской Аравии.

Пятый этап проходил в столице страны Эр-Рияде. Протяжённость спецучастка составила 346 километров.

Каргинов преодолел дистанцию за четыре часа одну минуту две секунды. В четвёрку лучших на этапе попали ещё три экипажа команды "КамАЗ-мастер". Дмитрий Сотников отстал от победителя на четыре минуты 25 секунд, Антон Шибалов — на шесть минут 47 секунд, Эдуард Николаев — на семь минут восемь секунд.

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На нынешнем ралли пилоты команды "КамАЗ-мастер" выиграли все пять этапов. Кроме того, Николаев стал лучшим в прологе "Дакара".

В общем зачёте ралли продолжает лидировать Сотников. Николаев идёт вторым с отставанием в девять минут 53 секунды. Третий — Шибалов (+26.27).

Шестой этап "Дакара" пройдёт в пятницу, 7 января, в Эр-Рияде. Длина спецучастка составит 402 километра. Ралли-марафон завершится 14 января.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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