Долгожданный финальный сезон популярного сериала "Сваты", стартовавший в конце декабря, стал для российских зрителей ещё одним большим разочарованием уходящего года. В официальной группе сериала во "ВКонтакте" пользователи раскритиковали всё: и сюжет, и игру актёров, и шутки новых "Сватов".

"В этом седьмом сезоне нет действительно нормальной истории, странные обрывки, как будто из одного века в другой. Складывается впечатление, что лучше бы вообще ничего не снимали, чем вот такое не пойми что", — написал в комментариях один из поклонников сериала.

Пользователи сошлись во мнении, что новый сезон был самым худшим и снимать его вовсе не стоило. В нём не было связного сюжета, многие линии повторялись, а шутки были банальными и плоскими.

"Новые серии разочаровали, не отдохнула душой. Крики, пьяные маски, беготня, а действие непонятно. Винегрет какой-то. Шутки пошлые. Неинтересный скучный бред", — заключили пользователи.