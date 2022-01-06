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"Неинтересный скучный бред": Российские зрители раскритиковали долгожданный сезон "Сватов"

Пользователи сошлись во мнении, что в новых сериях не было связного сюжета, а шутки были банальными и плоскими.

6 января, 12:29
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<p>Заставка седьмого сезона сериала "Сваты". Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CW_aRoJNxZz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">andreyakovlev_official</a></p>

Заставка седьмого сезона сериала "Сваты". Фото © Instagram / andreyakovlev_official

Долгожданный финальный сезон популярного сериала "Сваты", стартовавший в конце декабря, стал для российских зрителей ещё одним большим разочарованием уходящего года. В официальной группе сериала во "ВКонтакте" пользователи раскритиковали всё: и сюжет, и игру актёров, и шутки новых "Сватов".

"В этом седьмом сезоне нет действительно нормальной истории, странные обрывки, как будто из одного века в другой. Складывается впечатление, что лучше бы вообще ничего не снимали, чем вот такое не пойми что", написал в комментариях один из поклонников сериала.

Пользователи сошлись во мнении, что новый сезон был самым худшим и снимать его вовсе не стоило. В нём не было связного сюжета, многие линии повторялись, а шутки были банальными и плоскими.

"Новые серии разочаровали, не отдохнула душой. Крики, пьяные маски, беготня, а действие непонятно. Винегрет какой-то. Шутки пошлые. Неинтересный скучный бред", — заключили пользователи.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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Комментариев: 1

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Нешка Попустовская6 января, 12:43

Дурь на дури, глупостью погоняет. Вот такое сегодня туповатое телевидение в стране. Ничего умного и позитивного. Дурь.

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