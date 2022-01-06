Армия России в этом году впервые получит ЗРК "Гибка-С"

В этом году на вооружение Российской армии впервые поступят зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности "Гибка-С". Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности "Гибка-С" впервые поступят в войска в этом году", — говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления, которая входит в единую систему управления тактического звена. Это позволит вести круглосуточное дежурство по ПВО и управлять огнём в режиме реального времени.

Также в Минобороны добавили, что в войска продолжится поставка современного переносного зенитного ракетного комплекса "Верба", который имеет высокую эффективность в условиях воздействия оптических помех.